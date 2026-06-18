Skupština Srbije: Nastavak sednice, na dnevnom redu 'Mrdićevi zakoni'

Beta pre 26 minuta

U Skupštini Srbije danas je nešto posle 10 časova nastavljena vanredna sednica sa 32 tačke dnevnog reda, među kojima su i izmene i dopune seta pravosudnih zakona, takozvanih "Mrdićevih zakona". 

Venecijanska komisija u utorak je objavila naknadno mišljenje na hitno mišljenje o "Mrdićevim zakonima" u kojem je pozdravila što je Srbija sprovela sedam od devet preporuka koje se odnose na te zakone, ali je navela da dve ključne i dalje ostaju nerešene.

Vlada Srbije saopštila je da je na vanrednoj sednici u ponedeljak utvrdila predloge više izmena i dopuna zakona iz oblasti pravosuđa.

Izmene tih pravosudnih zakona usvojene su u januaru u Skupštini Srbije na predlog poslanika vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Uglješe Mrdića, zbog čega su u javnosti nazvane "Mrdićevi zakoni", a naišle su na kritike i negativne ocene savetodavnog tela Saveta Evrope - Venecijanske komisije.

Poslanici raspravljaju i o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o sudijama, Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava i Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala.

Na dnevnom redu su i predlozi izmena i dopuna Zakona o ljudskim ćelijama i tkivima, Zakona o presađivanju ljudskih organa, kao i niz zakona iz oblasti ekonomije i međunarodni ugovori.

(Beta, 18.06.2026)

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