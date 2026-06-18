SRCE o napadu na Verana Matića: Institucije kapitulirale pred Vučićevim uličnim bandama

Beta pre 1 sat

Stranka Srbija centar (SRCE) osudila je danas napad na predsednika Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) Verana Matić i ocenila da su državne institucije "kapitulirale pred Vučićevim uličnim bandama".

"Ovaj nedopustivi incident je direktna posledica činjenice da paravojni kamp Ćacilend ispred Parlamenta i u Pionirskom parku nikada nije suštinski rasformiran. Srbija centar je mesecima unazad upozoravao da ovo šatorsko naselje predstavlja tempiranu bombu i ozbiljnu bezbednosnu pretnju za sve građane i goste prestonice", naveli su oni.

Zatražili su od nadležnih organa da procesuiraju i najstrože kazne napadača koji je nasilno oduzeo telefon Veranu Matiću i utvrđivanje odgovornosti rukovodilaca Ministarstva unutrašnjih poslova i skupštinskog obezbeđenja koji su "svesno dopustili da se nasilje nad novinarom odigra bez ikakve reakcije"."Pre samo nekoliko dana napadnuti su i studenti iz Nemačke, koji su slikali zgradu Parlamenta. Samo trajno i potpuno uklanjanje Ćacilenda i svih njegovih agresivnih struktura iz okoline Narodne skupštine i Pionirskog parka može da obezbedi da se ovakvi incidenti više ne dešavaju u centru Beograda, pored najvažnijih državnih institucija", piše u saopštenju.

ANEM je ranije saopštio da je Matić napadnut sinoć oko 20 časova ispred Skupštine Srbije u centru Beograda dok je telefonom snimao javno okupljanje više desetina građana koji su na glavama nosili šešire sa belim trakama.

"Dok se kretao u pravcu stepenica koje vode do glavnog ulaza u Narodnu skupštinu, prišao mu je nepoznati mladić kako bi Matića sprečio da snima i silovito mu istrgao telefon iz ruke. Na Matićeve reči da je novinar i da treba da mu vrati telefon, nepoznati muškarac nije reagovao", saopštio je ANEM.

(Beta, 18.06.2026)

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