Tramp i Pezeškijan potpisali okvirni sporazum za okončanja rata, dalji razgovori u narednih 60 dana

Beta pre 16 minuta

Predsednici SAD i Irana Donald Tramp i Masud Pezeškijan potpisali su okvirni sporazum za okončanje rata, koji odmah stupa na snagu i koji predviđa dalje razgovore u narednih 60 dana.

Tramp je snimljen kako potpisuje štampanu kopiju memoranduma sinoć na večeri koju je organizovao francuski predsednik Emanuel Makron u Versaju, u Francuskoj, gde je učestvovao na samitu G7.

Teheran je potvrdio da je iranski predsednik Masud Pezeškijan takođe potpisao dokument.

Sporazum obuhvata ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, plan vredan 300 milijardi dolara za obnovu Irana i ukidanje američkih sankcija Teheranu.

Pitanje iranskog nuklearnog programa ostaje predmet pregovora tokom perioda od 60 dana.

Zvanična ceremonija potpisivanja, sa predstavnicima SAD i Irana, trebalo je da se održi u Švajcarskoj danas, ali kako navodi Bi-Bi-Si (BBC) nije jasno da li će se to ipak dogoditi.

(Beta, 18.06.2026)

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