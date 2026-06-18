Tužilac Lazić: Stiče se utisak da se umanjuje uloga Milića u slučaju Senjak

Javni tužilac u Apelacionom javnom tužilaštvu u Novom Sadu i predsednik Upravnog odbora Centra za pravosudna istraživanja (CEPRIS) Radovan Lazić ocenio je danas da se iz saopštenja Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu stiče utisak da se uloga bivšeg šefa beogradske policije Veselina Milića umanjuje u slučaju ubistva A.N. u restoranu "27" na Senjaku.

"Da li je to zaista rezultat do sada sprovedenih dokaznih radnji i novih saznanja prikupljenih tokom istrage ili je reč o relativizaciji njegove uloge iz nekog drugog razloga, teško je utvrditi. Ipak, imajući u vidu sve čudne i neuobičajene poteze VJT-a, sasvim je opravdano sumnjati da se radi o relativizaciji odgovornosti i da neko sa veoma visokog položaja pokušava da zaštiti Milića", kazao je Lazić za nedeljnik "Vreme".

Dodao je da pravne kvalifikacije dela koja se stavljaju na teret Miliću ne odgovaraju činjeničnom opisu događaja.

"Ako vi nekome stavljate na teret da je 'namamio' oštećenog kojem je potom oduzet život, onda se on tereti za krivično delo teškog ubistva na podmukao način. Veoma je neuobičajeno u tužilačkoj praksi da tužilac na početku postupka primeni lakšu kvalifikaciju", naveo je on.

Načelnik beogradske policije prvobitno se teretio za neprijavljivanje krivičnog dela i pomoć učiniocu nakon izvršenja krivičnog dela, u slučaju teškog ubistva, nakon čega je VJT u Beogradu odbacilo deo prijave koji se odnosi na pomaganje, dok je deo za neprijavljivanje krivičnog dela ostao.

Na sajtu VJT piše da činjenični opis radnji koji je dat u krivičnoj prijavi u vezi s tim krivičnim delom ne odgovara činjenicama utvrđenim tokom postupka.

Dodaje se da je na osnovu snimaka sa nadzornih kamera, baznih stanica, veštačenja telefona i analize iskaza ispitanih svedoka, odbrane osumnjičenog i drugih dokaza, utvrđeno da Milić nije bio u restoranu "27" na Senjaku u trenutku kada se sumnja da je ubijen A.N.