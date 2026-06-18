Vučić: Fruškogorski koridor je mogao da bude izgrađen u kraćem roku

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je zamerio što će izgradnja Fruškogorskog koridora trajati duže nego što je planirano i ocenio da je je taj rok mogao da bude kraći bar za godinu dana.

Vučić je u obilasku radova na spajanju glavne konstrukcije na mostu preko Dunava kod Novog Sada, u okviru Fruškogorskog koridora rekao da je to "prelep most koji predstavlja ogromne korake napred u budućnost".

Taj most, kao i tunel Iriški venac, trebalo bi da budu izgrađeni za oko godinu dana, iako je ranije najavljeno da će radovi biti završeni do kraja ove godine, a ceo Fruškogorski koridor do kraja 2028. godine.

"Nije dobro ako narodu kažemo jedno pa moramo da produžimo rokove", rekao je Vučić i podsetio da je izgradnja Fruškogorskog koridora počela 2022. godine.

Istakao da je će novi most preko Dunava kod Novog Sada biti od ogromnog značaja ne samo za Novosađane, već i za celu Bačku i Banat.

"Most fantastično izgleda. Ima stubove na zemlji, a i stubove u vodi koji mu drže težinu i dodatno ono što mu daje fleksibilnost su utege, zbog čega izgleda kao viseći most, iako nije sasvim viseći most, samo delimično", rekao je Vučić.

Dodao je u Srbiji ima mnogo više urađenih kilometara saobraćajnica u poslednjih 12-13 godina nego u prethodnih 60 godina.

"Broj tih kilometara se drastično uvećava iz dana u dan. Verujem da ćemo još mnogo toga otvoriti, nešto do kraja godine, nešto sledeće godine, što će ljudima moći da služi za jačanje lokalnih i regionalnih ekonomija, za snaženje i drugih krajeva Srbije, a ne samo Beograda i Novog Sada", rekao je Vučić.

Naveo je da očekuje da planira do kraja njegovog predsedničkog mandata budu završeni mnogi infrastrukturni projekti.

Govoreći o pruzi Beograd-Budimpešta Vučić je rekao da veruje da će uskoro Mađari završiti svoj deo posla da bi pruga mogla da bude otvorena.

(Beta, 18.06.2026)

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