Vučić: Očekujem pobedu u Novom Sadu, ubedljiviju nego u Beogradu

Beta pre 21 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je danas da na izborima, kada budu održani, očekuje pobedu u Novom Sadu, ubedljiviju nego u Beogradu.

"Očekujem pobedu u Novom Sadu, jer sve sem pobede u Novom Sadu, za mene bi bilo ravno porazu. Tako da, toliko o tome kakve rezultate očekujem i šta mislim o svemu. Očekujem pobedu u Novom Sadu ubedljiviju nego u Beogradu. Neće biti jednostavno u Nišu i Kragujevcu, ali i tamo očekujem pobede. Ja očekujem pobede svuda, jer mislim da je vreme istine došlo", izjavio je Vučić tokom obilaska radova na spajanju glavne konstrukcije na mostu preko Dunava kod Novog Sada, u okviru Fruškogorskog koridora.

Naveo je da će jedan od najvećih skupova održati u Novom Sadu, "možda i najveći skup u istoriji severne Srbije" i dodao da će biti odlučeno koji će to biti datum, te da je Beograd izabran kao mesto predstojećeg skupa, da bi bile predstavljene "važne stvari za budućnost".

"Mi ne pravimo performans radi performansa i da bismo napravili sliku za Instagram, mi nešto radimo da bismo mogli da predstavimo plan i program, da pokažemo kompetentnost u rešavanju problema građana, da pokažemo brigu o ljudima, da kažemo kako ćemo sebe da menjamo, da pokažemo šta je to što ljudi mogu da očekuju", rekao je on.

Vučić je najavio ranije da će na skupu Srpske napredne stranke (SNS) 27. juna u Beogradu biti predstavljeno ime liste te partije za predstojeće izbore, slogani, kao i deo predizbornog programa.

Kazao je da će se taj skup održati u popodnevnim satima i da će prisutni moći da čuju kakav je "Plan za budućnost".

Najavio je da će sledećeg dana, 28. juna, govoriti o državnim merama kojima će biti obuhvaćeni penzioneri i najugroženije grupe građana.

Vučić: Sutra korekcija akcize na gorivo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da očekuje da Vlada Srbije sutra donese odluku o korekciji akciza na gorivo, kao posledicu smirivanja situacije na svetskom naftnom tržištu usled postizanja primiraja u sukobu SAD i Irana.

"Očekujem koliko sutra da donesemo odluku da vratimo 10 odsto akciza, da ne bude umanjenje 20 odsto", rekao je Vučić novinarima u Novom Sadu.

Akcize na benzin i dizel bile su umanjene za 20 odsto kako bi se ublažile posledice naglog rasta cene nafte na svetskom tržištu, a Vučić je rekao da postoji mogućnost da sledeće nedelje bude ukinuta ta odluka.

"Možda sledeće nedelje ukinemo to što se država odricala dela akciza, da ljudima i državi olakšamo, a opet verujem da cena derivata neće ići gore. To bi dodatno dovelo do napretka i zato se radujemo tome", kazao je on.

Vučić: Memorandum SAD-Iran značajan prvi korak ka uspostavljanju mira

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je memorandum koji su potpisali američki predsednik Donald Tramp i iranski predsednik Masud Pezeškijan "značajan prvi korak ka uspostavljanju mira".

Obilazeći most u izgradnji preko Dunava kod Novog Sada, Vučić je novinarima rekao da čestita Trampu i Pazeškijanu.

Vučić je rekao da su SAD i Iran dve velike i moćne zemlje i da veruje da će mir ostati trajno uspostavljen.

Kao prvu posledicu potpisivanja memoranduma Vučić je naveo pad cene Brent nafte što je, kako je ocenio, važno i za Srbiju.

Na pitanje o situaciji u Ukrajini, Vučić je rekao da misli da je vrlo teška situacija u odnosima između Moskve i Kijeva.

"Plašim se da sve to ne ide u dobrom smeru", dodao je.

(Beta, 18.06.2026)