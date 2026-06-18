Brižit za ruku, a za Trampa: - zagrljaj Makron poželeo dobrodošlicu predsedniku SAD u Versajski dvorac: "Prijateljstvo zapečaćeno u istoriji" (foto)
Blic pre 4 sati
Makron je naglasio istorijsko prijateljstvo između francuskog i američkog naroda.
Tramp je izrazio zadovoljstvo što je u Versaju, gde je priznata nezavisnost SAD 1783. godine. Predsednik Francuske Emanuel Makron poželeo je dobrodošlicu u Versajski dvorac američkom predsedniku Donaldu Trampu rekavši da je u Versaju zapečaćeno prijateljstvo dva naroda u istoriji, saopštila je Jelisejska palata. Donald Tramp je izjavio da je veoma srećan što je u Versaju gde je 1783. godine potpisan mirovni sporazum kojim je priznata nezavisnost SAD. "Ovde gde je