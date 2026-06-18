Danas se odlučuje sudbina Kecmanovića: Sudija izriče presudu roditeljima dečaka ubice: Miljani prete tri, a Vladimiru 14,5 godina robije

Blic pre 1 sat
Danas se odlučuje sudbina Kecmanovića: Sudija izriče presudu roditeljima dečaka ubice: Miljani prete tri, a Vladimiru 14,5…

Objavljivanje presude Vladimiru i Miljani Kecmanović zakazano je za 18. jun u Višem sudu u Beogradu.

Tužilaštvo traži maksimalne kazne, dok odbrana tvrdi da nema dokaza da su roditelji izvršili krivična dela. U Višem sudu u Beogradu za danas je zakazano objavljivanje presude Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka ubice koji je 3.maja 2023. godine u školi "Vladislav Ribnikar" ubio devet vršnjaka i radnika obezbeđenja. Njima se sudilo u ponovljenom postupku nakon što je Apelacioni sud u Beogradu naložio ponovno suđenje i ukinuo prvostepenu presudu kojom
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