Kraj avio-mafije: Više ne smeju da vam otkažu povratnu kartu ako zakasnite na prvi let

Blic pre 38 minuta
Kraj avio-mafije: Više ne smeju da vam otkažu povratnu kartu ako zakasnite na prvi let
Avio-kompanije su sada obavezne da informišu putnike elektronski o pravima i zahtevima za kompenzaciju, kao i da pruže pomoć pri kašnjenju - besplatan obrok, pristup internetu i hotel ako je potrebno Zadržana su postojeća pravila za kompenzaciju putnicima, uz precizirane iznose od 250, 400 i 600 evra u zavisnosti od dužine leta Savet EU i Evropski parlament postigli su sporazum koji značajno jača prava putnika u avio-saobraćaju. Nova pravila će znatno olakšati
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Kraj avio-mafije: Više ne smeju da vam otkažu povratnu kartu ako zakasnite na prvi let

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