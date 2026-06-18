Kraj avio-mafije: Više ne smeju da vam otkažu povratnu kartu ako zakasnite na prvi let

Avio-kompanije su sada obavezne da informišu putnike elektronski o pravima i zahtevima za kompenzaciju, kao i da pruže pomoć pri kašnjenju - besplatan obrok, pristup internetu i hotel ako je potrebno Zadržana su postojeća pravila za kompenzaciju putnicima, uz precizirane iznose od 250, 400 i 600 evra u zavisnosti od dužine leta Savet EU i Evropski parlament postigli su sporazum koji značajno jača prava putnika u avio-saobraćaju. Nova pravila će znatno olakšati