Miljana Kecmanović stigla u sud Danas se odlučuje o njenoj i sudbini Vladimira Kecmanovića: Ovoliko godina robije im preti (foto, video)

Objavljivanje presude Vladimiru i Miljani Kecmanović zakazano je za 18. jun u Višem sudu u Beogradu Tužilaštvo traži maksimalne kazne, dok odbrana tvrdi da nema dokaza da su roditelji izvršili krivična dela U Višem sudu u Beogradu za danas je zakazano objavljivanje presude Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka ubice koji je 3.maja 2023. godine u školi "Vladislav Ribnikar" ubio devet vršnjaka i radnika obezbeđenja. Njima se sudilo u ponovljenom postupku