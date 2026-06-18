Miljana Kecmanović stigla u sud Danas se odlučuje o njenoj i sudbini Vladimira Kecmanovića: Ovoliko godina robije im preti (foto, video)

Blic pre 1 sat
Miljana Kecmanović stigla u sud Danas se odlučuje o njenoj i sudbini Vladimira Kecmanovića: Ovoliko godina robije im preti…
Objavljivanje presude Vladimiru i Miljani Kecmanović zakazano je za 18. jun u Višem sudu u Beogradu Tužilaštvo traži maksimalne kazne, dok odbrana tvrdi da nema dokaza da su roditelji izvršili krivična dela U Višem sudu u Beogradu za danas je zakazano objavljivanje presude Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka ubice koji je 3.maja 2023. godine u školi "Vladislav Ribnikar" ubio devet vršnjaka i radnika obezbeđenja. Njima se sudilo u ponovljenom postupku
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Doneta presuda u slučaju masakra u Ribnikaru! Evo na koliko su osuđeni Vladimir i Miljana Kecmanović

Doneta presuda u slučaju masakra u Ribnikaru! Evo na koliko su osuđeni Vladimir i Miljana Kecmanović

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(Uživo) Presuda Kecmanovićima: Oba roditelja dečaka ubice dobila zatvorske kazne! (foto, video)

(Uživo) Presuda Kecmanovićima: Oba roditelja dečaka ubice dobila zatvorske kazne! (foto, video)

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Osuđeni Kecmanovići! Vladimir i Miljana idu u zatvor zbog masakra koji je u Ribnikaru počinio njihov sin!

Osuđeni Kecmanovići! Vladimir i Miljana idu u zatvor zbog masakra koji je u Ribnikaru počinio njihov sin!

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Doneta presuda u slučaju masakra u Ribnikaru! Evo na koliko su osuđeni Vladimir i Miljana Kecmanović

Doneta presuda u slučaju masakra u Ribnikaru! Evo na koliko su osuđeni Vladimir i Miljana Kecmanović

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Suđenje Kecmanovićima: Viši sud izrekao zatvorske kazne roditeljima

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Osuđeni Kecmanovići! Vladimir i Miljana idu u zatvor zbog masakra koji je u Ribnikaru počinio njihov sin!

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Izrečena presuda Kecmanovićima: Vladimiru zatvorska kazna od 14 godina i šest meseci, Miljani dve godine i 11 meseci

Izrečena presuda Kecmanovićima: Vladimiru zatvorska kazna od 14 godina i šest meseci, Miljani dve godine i 11 meseci

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Nova presuda u slučaju "Ribnikar": Miljana i Vladimir Kecmanović osuđeni, kolika kazna ih čeka

Nova presuda u slučaju "Ribnikar": Miljana i Vladimir Kecmanović osuđeni, kolika kazna ih čeka

Euronews pre 1 minut