Nova ucena Hrvatske na putu Srbije ka EU! Ovog puta na udaru i Crna Gora: "Obećali su da to neće raditi i sada to obećanje krše"

Branka Latinović podseća da je Hrvatska 2013. obećala da neće blokirati susede na putu ka EU, što sada ne poštuje.

Problem uslovljavanja kandidata pojedinačnim zahtevima postao je sistemski, a odgovornost za rešavanje je na Evropskoj komisiji i Savetu Evrope. Najveća prepreka na putu ka Evropskoj uniji Crnoj Gori i Srbiji mogao bi da bude ni manje ni više nego komšija - Hrvatska? Takvu mogućnost najavio je Nikola Bartulica, evroposlanik poznat po nacionalističkim ispadima koji je poručio da će Crna Gora i Srbija pre ulaska u EU morati da reše, između ostalog, "pitanje ratne