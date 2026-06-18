Paklena nedelja Evropa gori, počinju vrućine i u Srbiji: Temperatura raste na preko 35 stepeni, RHMZ upalio alarme, ali ima i da pljušti kiša i da grmi!

Blic pre 4 sati
Paklena nedelja Evropa gori, počinju vrućine i u Srbiji: Temperatura raste na preko 35 stepeni, RHMZ upalio alarme, ali ima i…

U predstojećem periodu očekuje nas pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturama do 35 stepeni.

Do kraja juna vreme će ostati toplo i pretežno suvo, a značajnije osveženje moguće je tek početkom jula. Pred nama je pretežno sunčan i veoma topao period sa temperaturama i do 35 stepeni. Dok RHMZ zbog vrućina pali žuti meteoalarm – prvo delimično, a u subotu za celu zemlju – meteorolog Marko Čubrilo otkriva da će nas za razliku od zapada Evrope ekstremne vrućine ipak zaobići. Mada, ako će kod nas da bude preko 35 stepeni, koliko ekstremno će tek biti u ostatku
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Novosađani stiže petak: Opet sunčano, puno novih izložbi i po neka predstava

Novosađani stiže petak: Opet sunčano, puno novih izložbi i po neka predstava

Radio 021 pre 24 sata
Sutra u Novom Sadu tropska vrelina

Sutra u Novom Sadu tropska vrelina

Radio 021 pre 24 sata
Toplotni talas se ne smiruje, temperature i do 35°C: U ovim delovima biće pljuskova, oglasio se RHMZ

Toplotni talas se ne smiruje, temperature i do 35°C: U ovim delovima biće pljuskova, oglasio se RHMZ

Mondo pre 1 sat
Nakon "paklenog" dana ove predele Srbije večeras čeka kiša! Oglasio se RHMZ, evo gde će pljuštati

Nakon "paklenog" dana ove predele Srbije večeras čeka kiša! Oglasio se RHMZ, evo gde će pljuštati

Telegraf pre 3 sata
RHMZ hitno upozorio na nevreme koje stiže u Srbiju: Ove predele očekuju pljuskovi sa grmljavinom

RHMZ hitno upozorio na nevreme koje stiže u Srbiju: Ove predele očekuju pljuskovi sa grmljavinom

Mondo pre 6 sati
Vremenska prognoza 19. jun 2026

Vremenska prognoza 19. jun 2026

RTS pre 6 sati
Oblaci se nadvili nad Srbijom! Hitno se oglasio RHMZ: Evo da li će pljuštati

Oblaci se nadvili nad Srbijom! Hitno se oglasio RHMZ: Evo da li će pljuštati

Telegraf pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Vremeplov: Rođen Pavle Beljanski

Vremeplov: Rođen Pavle Beljanski

RTV pre 44 minuta
Pancir za prijatelje

Pancir za prijatelje

Radar pre 44 minuta
Mrdićevi zakoni sa smanjenim udelom Mrdića

Mrdićevi zakoni sa smanjenim udelom Mrdića

Radar pre 44 minuta
Vreme danas pretežno sunčano i toplo

Vreme danas pretežno sunčano i toplo

Danas pre 9 minuta
EXPO ipak u osnovnim školama: Naručen školski pribor sa obeležjima EXPO za osnovce

EXPO ipak u osnovnim školama: Naručen školski pribor sa obeležjima EXPO za osnovce

Danas pre 49 minuta