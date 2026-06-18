Paklena nedelja Evropa gori, počinju vrućine i u Srbiji: Temperatura raste na preko 35 stepeni, RHMZ upalio alarme, ali ima i da pljušti kiša i da grmi!

U predstojećem periodu očekuje nas pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturama do 35 stepeni.

Do kraja juna vreme će ostati toplo i pretežno suvo, a značajnije osveženje moguće je tek početkom jula. Pred nama je pretežno sunčan i veoma topao period sa temperaturama i do 35 stepeni. Dok RHMZ zbog vrućina pali žuti meteoalarm – prvo delimično, a u subotu za celu zemlju – meteorolog Marko Čubrilo otkriva da će nas za razliku od zapada Evrope ekstremne vrućine ipak zaobići. Mada, ako će kod nas da bude preko 35 stepeni, koliko ekstremno će tek biti u ostatku