Raskomadao osam žena: Serijski ubica priznao krivicu pred sudom, osuđen na doživotnu robiju (foto)

Presuda je doneta dva meseca nakon što je priznao ubistva osam žena tokom 17 godina.

Članovi porodica žrtava izneli su emotivne izjave na sudu, dok Hojerman nije pokazao reakciju. Serijski ubica iz Long Ajlenda Reks Hojerman osuđen je danas na doživotnu kaznu zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta, preneli su američki mediji. Hojerman (62) je osuđen dva meseca nakon što je priznao krivicu za ubistvo osam žena tokom perioda od 17 godina, prenosi CNN. Prisutni članovi porodica žrtava dali su u sudnici emotivne izjave, ponekad se direktno obraćajući