Vučiću stiglo pismo od Si Đinpinga: Predsednik Kine mu poručio: "Impresioniran sam. Spremni smo!"

Blic pre 31 minuta
Vučiću stiglo pismo od Si Đinpinga: Predsednik Kine mu poručio: "Impresioniran sam. Spremni smo!"
Vučić je tokom nedavne posete Kini primio "Orden prijateljstva" Si Đinping je izrazio spremnost za održavanje redovne komunikacije Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas pismo predsednika Kine Si Đinpinga, u kojem kineski lider ističe da pridaje veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa, kao i da ga je tokom nedavne posete Kini duboko impresionirala Vučićeva odgovornost prema zemlji i narodu. "Pridajem veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa i
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