Završen drugi dan vanredne sednice Skupštine Srbije. Na dnevnom redu izmene 32 tačke, među njima i izmene seta pravosudnih zakona (video)

Blic pre 6 minuta
Završen drugi dan vanredne sednice Skupštine Srbije. Na dnevnom redu izmene 32 tačke, među njima i izmene seta pravosudnih…
Posebna pažnja posvećena je izmenama zakona o pravosuđu, usklađenim sa preporukama Venecijanske komisije Razmatra se izmena više zakona iz oblasti pravosuđa, zdravstva, stambene politike i infrastrukturnih projekata Skupština Srbije završila je sa radom za danas, a nastavak vanredne sednice na kojoj su 32 tačke dnevnog reda, predsednica parlamenta Ana Brnabić odredila je za utorak od 10.00 časova. Poslanici su danas raspravljali u okviru objedinjene načelne
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