Zbogom klasičnim tuš kabinama: Ovaj trend u kupatilima osvaja svet, štedi prostor i olakšava čišćenje – ali ima jednu važnu "caku"

Italijanski tuš postaje sve popularniji među vlasnicima stanova jer modernizuje izgled kupatila i olakšava održavanje Ovaj tip tuša je ravan sa podom, nema kadu ni prag, a često ga odvaja samo staklena stena Umesto glomaznih plastičnih konstrukcija sa vratima, sve više vlasnika stanova bira takozvani „italijanski tuš“ koji potpuno menja izgled doma i olakšava svakodnevicu. Kupatilo je jedna od prostorija koje vlasnici stanova najređe renoviraju, ali kada dođe vreme