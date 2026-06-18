Zbogom klasičnim tuš kabinama: Ovaj trend u kupatilima osvaja svet, štedi prostor i olakšava čišćenje – ali ima jednu važnu "caku"

Blic pre 49 minuta
Zbogom klasičnim tuš kabinama: Ovaj trend u kupatilima osvaja svet, štedi prostor i olakšava čišćenje – ali ima jednu važnu…
Italijanski tuš postaje sve popularniji među vlasnicima stanova jer modernizuje izgled kupatila i olakšava održavanje Ovaj tip tuša je ravan sa podom, nema kadu ni prag, a često ga odvaja samo staklena stena Umesto glomaznih plastičnih konstrukcija sa vratima, sve više vlasnika stanova bira takozvani „italijanski tuš“ koji potpuno menja izgled doma i olakšava svakodnevicu. Kupatilo je jedna od prostorija koje vlasnici stanova najređe renoviraju, ali kada dođe vreme
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