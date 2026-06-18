Matić: Napali su me ispred skupštine, na mestu koje bi trebalo da bude simbol demokratije, zlo se preselilo u centar Beograda

Veran Matić, novinar, predsednik ANEM i predstavnik tog udruženja u Stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara, koji je sinoć napadnut ispred Skupštine Srbije, dok je fotografisao učesnike skupa koji se tu odvijao, kaže za N1 da se to desilo ispred samog stepeništa parlamenta, ispod ogromne zastave Srbije, "dakle, na mestu koje bi trebalo da bude simbol demokratije i pravičnosti, a postalo je mesto nasilja - vi praktično pored skupštine ne možete proći".

Okupljanje ispred Skupštine Srbije koje je fotografisao Veran Matić Podsetio je da je na istom mestu napadnuta i ekipa N1, kada joj je slomljena kamera. „Svakoga dana veliki broj policajaca štiti Pionirski park, dakle, najmanje 20 policajaca sa nekoliko kola. Kada sam pokušao da zatražim pomoć i pogledao okolo, nijednog policajca nije bilo. Otišao sam do ulaska u skupštinu da pitam njeno obezbeđenje zašto nije intervenisalo, jer je moralo da vidi šta se događa