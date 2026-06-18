Napad na Matića u Ćacilendu, zlokobnom mestu gde batinaši odlučuju koga će da prebiju, dok policija gleda u stranu

Cenzolovka pre 1 sat  |  Marija Vučić
Napad na Matića u Ćacilendu, zlokobnom mestu gde batinaši odlučuju koga će da prebiju, dok policija gleda u stranu

Sinoć je ispred Skupštine Srbije napadnut novinar i predsednik ANEM-a Veran Matić, kada mu je nepoznati muškarac oteo telefon, a onda mu ga vratio po naređenju osuđivanog huligana Đorđa Prelića, koji je Matiću poručio da mu je „uništio život“. Ovo je poslednji u nizu nekoliko desetina napada na novinare koji su se od prošle godine desili u rejonu Ćacilenda – ozloglašenog kampa u Pionirskom parku gde dežuraju muškarci sa kačketima, huligani, batinaši i kriminalci sa debelim dosijeima, kojima je po svemu

N1 Matić je sinoć oko 20 sati prolazio ispred Skupštine, gde se odvijao manji skup, pa je, kako je saopštio ANEM, odlučio da to snimi, iako mu nije bilo poznato ko ga i zašto organizuje. Kad je krenuo u pravcu skupštinskih stepenica, prišao mu je nepoznati mlađi muškarac i „silovito mu istrgao telefon iz ruke“. Matić je rekao da je novinar i zatražio da mu se vrati telefon, ali bez uspeha. „Pomilovanje“ je stiglo od Đorđa Prelića, nekadašnjeg vođe Partizanove
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