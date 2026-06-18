Neke „pečurke“ stare i po 40 godina: Nesreća u Mladenovcu pokrenula pitanje održavanja autobuskih stajališta

Danas pre 6 sati  |  R. Marković
Neke „pečurke“ stare i po 40 godina: Nesreća u Mladenovcu pokrenula pitanje održavanja autobuskih stajališta

Dvanaestogodišnji dečak povređen je u utorak uveče u selu Pružatovac kod Mladenovca kada je na njega pala metalna konstrukcija autobuskog stajališta, nakon čega je prevezen u Dečju kliniku u Tiršovoj.

Sumnja se da se dete veralo, te da je “pečurka” popustila i srušila se na njega. Postavlja se pitanje kakva je bila ta konstrukcija kada je popustila pod težinom deteta, koje tih godina može da ima u proseku oko 40-ak kilograma. Na fotografijama koje su objavljene u pojedinim medijima može se videti da je reč o dotrajalom korodiranom stajalištu na kome se tek ponegde vidi da je bilo ofarbano u plavo. Sagovornici Danasa ukazuju da to da nije usamljen slučaj i da
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