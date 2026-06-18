Nova.rs: Saša Vuković Boske na saslušanju priznao da je pucao u Aleksandra Nešovića Baju

Saša Vuković Boske, jedan od osumnjičenih u slučaju ubistva Aleksandra Nešovića Baje u restoranu „27“ na Senjaku, saslušan je danas u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Prema nezvaničnim saznanjima portala Nova.rs, Vuković je priznao da je pucao u Nešovića. Saša Vuković Boske zatražio je juče da da iskaz pred Višim javnim tužilaštvom u Beogradu i on je danas saslušan u prisustvu trojice tužilaca. Na saslušanju, koje je trajalo satima, detaljno je objasnio šta je prethodilo događajima u restoranu „27“ na Senjaku. Prema nezvaničnim saznanjima Nova.rs, Vuković je priznao da je kobnog 12. maja pucao u Aleksandra Nešovića Baju. Iz