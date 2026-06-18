Novaković (DS) tvrdi da Vučić i SNS nikada više neće pobediti u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu i Nišu

Danas pre 5 sati  |  Beta
Novaković (DS) tvrdi da Vučić i SNS nikada više neće pobediti u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu i Nišu

Zamenik predsednika Demokratske stranke (DS) Nebojša Novaković izjavio je danas da Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka (SNS) nikada više neće pobediti u Novom Sadu, a ni u Beogradu, Kragujevcu i Nišu.

Komentarišući izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da na predstojećim izborima očekuje ubedljiviju pobedu u Novom Sadu nego u Beogradu, Novaković je agenciji Beta kazao da bi Vučić trebalo da testira svoju popularnost u širem centru Novog Sada. „Vučić se opet javlja sa oboda Novog Sada ne usuđujući se da testira svoju popularnost u ovom gradu na toponimima makar u širem centru. Samouvernost koju emituje može da potkrepi raspisivanjem jednih malih izbora pre
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