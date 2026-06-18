Oproštajna poruka Dvejna Vašingtona: Srbijo, volim te, Partizan je veći od bilo koga

Danas pre 4 sati  |  V. R.
Oproštajna poruka Dvejna Vašingtona: Srbijo, volim te, Partizan je veći od bilo koga

Američki košarkaš Dvejn Vašington nakon dve sezone u Partizanu neće više nositi dres ovog tima.

Vašington je po zavšetku četvrtog meča finalne serije ABA lige između Partizana i Dubaija u Beogradu, koji su crno-beli izgubili, a samim tim i ostali bez trofeja, poručio da definitivno neće nastaviti karijeru u Beogradu. Sada se i zvanično oprostio od kluba, dužom porukom na društvenim mrežama. A post shared by Duane Washington Jr. (@dwizjr) – Srbijo, Kako se moje vreme ovde bliži kraju, teško je rečima opisati šta je ova zemlja značila meni i mojoj porodici.Kada
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