Špijunska afera na Mundijalu ili „nesrećna okolnost“: Bezbednosne snage presrele dron iznad trening centra selekcije Južne Koreje

Selektor Južne Koreje Mjung-bo Hong ocenio je da je pojava drona iznad zatvorenog treninga njegove reprezentacije bila „nesrećna okolnost“ uoči važnog meča protiv Meksika u drugo kolu Grupe A Svetskog prvenstva.

Incident se dogodio neposredno pre početka treninga reprezentacije Južne Koreje, ali Hong ističe da ključni deo priprema ipak nije bio ugrožen. Prema navodima meksičkih bezbednosnih službi, dron je u utorak presretnut iznad trening-centra jer nije bio registrovan, a još nije utvrđeno da li je to bio pokušaja špijuniranja ekipe ili nešto drugo. – Nije značajno uticao na nas, ali smo se u tom trenutku pripremali za utakmicu i to je bio najvažniji deo treninga. Zato