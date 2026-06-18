Špijunska afera na Mundijalu ili „nesrećna okolnost“: Bezbednosne snage presrele dron iznad trening centra selekcije Južne Koreje

Danas pre 2 sata  |  M. L.
Špijunska afera na Mundijalu ili „nesrećna okolnost“: Bezbednosne snage presrele dron iznad trening centra selekcije Južne…

Selektor Južne Koreje Mjung-bo Hong ocenio je da je pojava drona iznad zatvorenog treninga njegove reprezentacije bila „nesrećna okolnost“ uoči važnog meča protiv Meksika u drugo kolu Grupe A Svetskog prvenstva.

Incident se dogodio neposredno pre početka treninga reprezentacije Južne Koreje, ali Hong ističe da ključni deo priprema ipak nije bio ugrožen. Prema navodima meksičkih bezbednosnih službi, dron je u utorak presretnut iznad trening-centra jer nije bio registrovan, a još nije utvrđeno da li je to bio pokušaja špijuniranja ekipe ili nešto drugo. – Nije značajno uticao na nas, ali smo se u tom trenutku pripremali za utakmicu i to je bio najvažniji deo treninga. Zato
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