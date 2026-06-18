Stadion je već godinama na lošem glasu zbog velikog broja ozbiljnih povreda: I Rabio kritikovao teren u Nju Džerziju

Danas pre 9 sati  |  I. R.
Stadion je već godinama na lošem glasu zbog velikog broja ozbiljnih povreda: I Rabio kritikovao teren u Nju Džerziju
Vezista reprezentacije Francuske Adrijen Rabio izrazio je nezadovoljstvo kvalitetom terena na stadionu Metlife u Nju Džerziju nakon pobede svoje ekipe nad Senegalom rezultatom 3:1 na startu Svetskog prvenstva Rabio je odigrao svih 90 minuta i upisao asistenciju za drugi gol Francuske, koji je postigao Bredli Barkola, ali je posle utakmice pažnju usmerio na stanje travnate podloge koja je postavljena. – Teren… Ne znam ni da li se može tako nazvati. Delovao je više
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