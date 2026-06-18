VST sutra odlučuje o upućivanju tužilaca u TOK: Na dnevnom redu i primedbe Venecijanske komisije

Danas pre 12 sati  |  FoNet
VST sutra odlučuje o upućivanju tužilaca u TOK: Na dnevnom redu i primedbe Venecijanske komisije

Vanredna sednica Visokog saveta tužilaštva (VST) zakazana je za sutra, a jedna od predloženih tačaka dnevnog reda je i privremeno upućivanje javnih tužilaca u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK).

Vanredna sednica zakazana je nakon što je Venecijanska komisija, u najnovijem nakadnom mišljenju, kao jedan od ključnih problema sa setom pravosudnih zakona, takozvanim „Mrdićevim zakonima“ izdvojila to što nisu svi tužioci upućeni u TOK. U martu je, usled primene „Mrdićevih zakona“, van TOK ostalo četvoro tužilaca – Irena Bjeloš, Aleksandar Barac, Aleksandar Isailović i Dragoljub Miladinović. Nakon prvog mišljenja Venecijanske komisije, u maju, upućeno je pet
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