Završeno brojanje glasova na Kosovu, Samoopredeljenje dobilo 53 mandata

Danas pre 1 sat  |  Beta
Završeno brojanje glasova na Kosovu, Samoopredeljenje dobilo 53 mandata

Brojanje svih glasova sa vanrednih parlamentarnih izbora održanih 7. juna završeno je večeras u roku od deset dana, saopštila je Centralna izborna komisija (CIK), a preneo portal Kossev.

Pokret Samoopredeljenje, kao prva stranka, osvojio je 382.865 glasova ili 47,13 odsto ukupnog broja, što joj obezbeđuje 53 mesta u skupštini. Demokratska partija Kosova osvojila je 157.893 glasa ili 19,44 odsto i obezbedila 22 mesta. Demokratski savez Kosova dobio je 135.559 glasova ili 16,69 odsto, što mu donosi 18 mesta, dok je Alijansa osvojila 54.731 glas ili 6,74 odsto, čime je obezbedila 7 mesta u kosovskoj skupštini. Srpska lista osvojila je 9,37 odsto
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