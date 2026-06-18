Fruškogorski koridor menja mapu Vojvodine: Pogledajte prelepi snimak spajanja 5. novosadskog mosta (video/foto)

Dnevnik pre 7 sati
Fruškogorski koridor menja mapu Vojvodine: Pogledajte prelepi snimak spajanja 5. novosadskog mosta (video/foto)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas svečanom spajanju glavne mostovske konstrukcije preko Dunava, koja povezuje Petrovaradin sa bačkom stranom reke.

Vučić je u pratnji predstavnika izvođača radova, kineske kompanije CRBC, i investitora Koridori Srbije, obišao radnike koji su uspešno spojili centralni deo mosta, čiji raspon iznosi impresivnih 505,75 metara. Na terenu se jasno vidi kako će ovaj most potpuno transformisati saobraćaj, jer se teretni tranzit direktno izmešta iz gradskog jezgra. Ovom događaju prisustvovali su i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin. A post
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