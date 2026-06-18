Prevara! Građani bi platili ako nasednemo na podvalu blokadera Lider SNS Vučević o podlom scenariju i političaru Đokiću, a ovo je njegova važna poruka pred veliki skup 27. juna

Dnevnik pre 25 minuta
Prevara! Građani bi platili ako nasednemo na podvalu blokadera Lider SNS Vučević o podlom scenariju i političaru Đokiću, a ovo…

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike Miloš Vučević izjavio je gostujući na Televiziji b92 da je izgradnja mosta preko Dunava u Novom Sadu i Fruškogorskog koridora velika stvar za državu, od strateškog značaja za Srbiju, a govorio je i o skupu 27. juna u Beogradu.

Velika je stvar, kako je rekao Vučević, izgradnja svakog mosta, to nije obična graševina, nije samo povezivanje dve obale, već povezivanje ljudi. -Mostovi u gradu koji je izgubio sve mostove, kao što je Novi Sad nose određenu težinu. Pre 27 godina nismo imali nijedan most, sva tri su srušena u NATO agresiji. Obnovljeni su, a grade se i novi. Ovaj most danas je deo Fruškogorskog koridora, poslednja deonica, spaja se sa auto putem do Budimpešte, ali i ka Zrenjaninu i
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