Sprovodi se velika policijska akcija sutra! Policija će biti na terenu sa svim raspoloživim uređajima, na meti su dve rizične “navike” vozača

Dnevnik pre 2 sata
Sprovodi se velika policijska akcija sutra! Policija će biti na terenu sa svim raspoloživim uređajima, na meti su dve rizične…

Tokom prva tri dana međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja, koja se sprovodi u okviru organizacije ROADPOL (Evropska mreža saobraćajnih policija), pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije isključili su iz saobraćaja 623 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola i 30 vozača zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Akcija traje do 21. juna, a sutra, 19. juna je udarni dan kada će u funkciji biti svi raspoloživi alkometri i uređaji koji detektuju vožnju pod dejstvom droga i to neprestano tokom 24 sata. Od početka akcije, 15. juna, kontrolisano je više od 26.000 vozača, a osim navedenih prekršaja otkriveno je i oko 8.000 drugih prekršaja, navedeno je u saopštenju MUP-a. U sklopu ove akcije, podsećaju, u petak, 19. juna, širom Evrope biće realizovan takozvani "Alcohol and Drugs
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