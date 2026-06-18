Arsenal u gepeku: Uhapšen osumnjičeni za trgovinu oružjem u Nišu - zaplenjene bombe, automatske puške, raketni bacači

Niška policija uhapsila je D. M. (41), nakon što je prethodno pronašla i zaplenila 67 ručnih bombi, dva raketna bacača i dve automatske puške za koje se sumnja da ih je D. M. namenio za prodaju na crnom tržištu. MUP Srbije Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za kriminalističko-obaveštajni rad, SBPOK i Odeljenja za posebne akcije Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Policijskom upravom u Nišu i Žandarmerijom, po nalogu Višeg javnog