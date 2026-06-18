Kraj "oblačenja u slojevima": Šta će sve od prtljaga biti uračunato u cenu avionske karte od sledeće godine

Evropski savet i Evropski parlament postigli su dogovor da zadrže pravo na besplatan ručni prtljag u kabini i novčanu naknadu za kašnjenja letova u okviru pravila Evropske unije o pravima putnika u vazdušnom saobraćaju, nakon više od jedne decenije pregovora.

Prema novim pravilima, putnici u avio-saobraćaju i dalje će imati pravo na besplatan ručni prtljag u kabini i na novčanu naknadu ukoliko let kasni najmanje tri sata – što je bio jedan od ključnih zahteva Evropskog parlamenta, kojem se protivilo nekoliko država članica EU, piše Euronews. "Naknade koje treba isplatiti ostaju iste kao one koje avio-kompanije poznaju već skoro 20 godina. To je situacija koja donosi predvidljivost", rekao je jedan visoki diplomata EU