Kraj "oblačenja u slojevima": Šta će sve od prtljaga biti uračunato u cenu avionske karte od sledeće godine

Euronews pre 47 minuta  |  Autor: Euronews
Kraj "oblačenja u slojevima": Šta će sve od prtljaga biti uračunato u cenu avionske karte od sledeće godine

Evropski savet i Evropski parlament postigli su dogovor da zadrže pravo na besplatan ručni prtljag u kabini i novčanu naknadu za kašnjenja letova u okviru pravila Evropske unije o pravima putnika u vazdušnom saobraćaju, nakon više od jedne decenije pregovora.

Prema novim pravilima, putnici u avio-saobraćaju i dalje će imati pravo na besplatan ručni prtljag u kabini i na novčanu naknadu ukoliko let kasni najmanje tri sata – što je bio jedan od ključnih zahteva Evropskog parlamenta, kojem se protivilo nekoliko država članica EU, piše Euronews. "Naknade koje treba isplatiti ostaju iste kao one koje avio-kompanije poznaju već skoro 20 godina. To je situacija koja donosi predvidljivost", rekao je jedan visoki diplomata EU
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