Tramp odgovorio kritičarima posle sporazuma sa Iranom: "Nisam bio dovoljno strog? Budale"

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nazvao je danas pogrdnim imenima sve ljude koji, kako je rekao, misle da nije bio dovoljno strog prema Iranu. "Ove budale, koje misle da nisam bio dovoljno strog prema Iranu, u trenutku kada je berza upravo dostigla rekordno najviši nivo, a cene nafte padaju, su ili ljubomorni, loši ljudi ili su glupi", rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth social. Njegova izjava dolazi u trenutku kada su mediji širom