UŽIVO KRIZA NA BLISKOM ISTOKU: IDF objavio novu mapu raspoređivanja u južnom Libanu, povlačenje nije planirano

Euronews pre 30 minuta  |  Autor: Euronews Srbija,
UŽIVO KRIZA NA BLISKOM ISTOKU: IDF objavio novu mapu raspoređivanja u južnom Libanu, povlačenje nije planirano

Memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana potpisan je elektronskim putem i predviđa trajni prekid vatre na svim frontovima, uključujući Liban, otvaranje Ormuskog moreuza i ograničavanje iranskog nuklearnog programa.

Predsednik SAD je upozorio da će, ukoliko Iran ne prihvati konačni sporazum, proces krenuti ispočetka, dok Hezbolah odbija razoružavanje i insistira na reciprocitetu bezbednosti. U Libanu je broj žrtava izraelskih napada od 2. marta dostigao 3.884 poginulih i preko 11.800 ranjenih, dok sukobi sa Hezbolahom tinjaju uprkos primirju – najnoviji napad na libansku vojnu patrolu ponovo je izazvao oštre osude i optužbe za kršenje suvereniteta. Ključni događaji: Izrael
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