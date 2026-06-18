Vremenska prognoza za Srbiju i Niš: Sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen

Glas juga pre 17 minuta
Vremenska prognoza za Srbiju i Niš: Sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, dok će jutarnje temperature biti od 12 do 19 stepeni.

U Nišu se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Na širem području grada tokom dana postoji mogućnost kratkotrajne kiše ili lokalnog pljuska, ali će najveći deo dana biti suv i prijatan. Najniža jutarnja temperatura iznosiće oko 15 stepeni, dok će maksimalna dnevna dostići oko 30 stepeni Celzijusa. Vetar će biti slab, severozapadnog pravca. Prema sedmodnevnoj prognozi, Srbiju očekuje stabilno i sve toplije vreme. Od petka će
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