MUP: Policija Srbije za tri dana otkrila 653 vozača pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci

Policija Srbije je za tri dana isključila iz saobraćaja 623 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i 30 pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, objavilo je Ministo unutršanjih poslova (MUP).

MUP je na Fejsbuku naveo da je kontrolisano više od 26.000 vozača u saobraćaju i da je otkriveno i oko 8.000 drugih prekršaja. Ta kontrola je obaveljena tokom prva tri dana međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja u okviru Evropske mreže saobraćajnih policija (ROADPOL). Najavili su da će sutra, u petak, 19. juna, širom Evrope u kontroli saobraćaja biti sprovedena akcija "Alcohol and Drugs Marathon" s alkometrima i uređajima za otkrivanje psihoaktivnih