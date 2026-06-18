Stanje na putevima: Pojačan saobraćaj na putevima širom Srbije zbog početka letnje sezone

Glas Zaječara pre 1 sat  |  Za putnička vozila trenutno
Stanje na putevima: Pojačan saobraćaj na putevima širom Srbije zbog početka letnje sezone

Auto-moto savez Srbije (AMSS) saopštio je danas da se, usled početka letnje turističke sezone, očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na najfrekventnijim putnim pravcima u zemlji.

Prema informacijama AMSS-a, povećan broj vozila već je primetan na auto-putevima, kao i na prilazima graničnim prelazima, gde se tokom dana očekuje dodatno opterećenje saobraćaja. Na naplatnim stanicama trenutno nema zadržavanja, što omogućava nesmetan protok vozila. Kada je reč o teretnom saobraćaju, kamioni na graničnom prelazu Šid čekaju oko četiri sata, na prelazu Batrovci oko tri sata, dok su zadržavanja na prelazu Bezdan oko dva sata. Za putnička vozila
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