Vučić optužio studentski pokret za ukidanje prava na drugačije mišljenje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić optužio je danas „studente blokadere“ da su nametnuli stav o neprihvatljivosti drugačijeg mišljenja, dok on, kako tvrdi, nema problem sa tim. „Ja nemam problem sa tim da svako izgovori šta misli, smatram da je to važno, i oni imaju problem sa tim i da niko ne sme da izgovori ono što oni ne žele da čuju… Nema problem da saslušam i (Dinka) Gruhonjića i svakog drugog i kažem da sve drugačije mislim. To je demokratija“, rekao je Vučić