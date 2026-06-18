Istorijska odluka Vlade Srbije: Utvrđen predlog zakona o roditeljima negovateljima

Glas Zapadne Srbije pre 1 sat
Istorijska odluka Vlade Srbije: Utvrđen predlog zakona o roditeljima negovateljima

posvećenost i svakodnevna borba roditelja koji su svoj život posvetili brizi o deci kojoj je neophodna celodnevna nega i podrška, saopšteno je iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski poručila je da će se Predlog zakona uskoro naći pred narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Ona je istakla da je reč o jednom od najvažnijih zakonskih rešenja u oblasti socijalne politike u poslednjim decenijama.
Otvori na glaszapadnesrbije.rs

Povezane vesti »

Vlada utvrdila Predlog zakona o roditeljima-negovateljima i negovateljima

Vlada utvrdila Predlog zakona o roditeljima-negovateljima i negovateljima

RTV Novi Pazar pre 12 minuta
Vlada Srbije usvojila Predlog zakona roditelj negovatelj

Vlada Srbije usvojila Predlog zakona roditelj negovatelj

Biznis.rs pre 27 minuta
Vlada Srbije utvrdila Predlog Zakona roditelj-negovatelj

Vlada Srbije utvrdila Predlog Zakona roditelj-negovatelj

Serbian News Media pre 1 sat
Vlada utvrdila Predlog zakona o roditeljima negovateljima i negovateljima

Vlada utvrdila Predlog zakona o roditeljima negovateljima i negovateljima

Euronews pre 2 sata
Zakon o roditeljima negovateljima i negovateljima: korak ka zemlji po meri porodice

Zakon o roditeljima negovateljima i negovateljima: korak ka zemlji po meri porodice

Dnevnik pre 2 sata
Vlada usvojila Predlog zakona roditelj-negovatelj, zakon ubrzo pred Narodnom skupštinom

Vlada usvojila Predlog zakona roditelj-negovatelj, zakon ubrzo pred Narodnom skupštinom

Insajder pre 3 sata
Vlada Srbije utvrdila Predlog Zakona roditelj-negovatelj

Vlada Srbije utvrdila Predlog Zakona roditelj-negovatelj

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeMilica Đurđević Stamenkovski

Društvo, najnovije vesti »

Presuda u slučaju „Ribnikar“: Poziv i državi i društvu, odbrana tvrdi da nije otkriven uzrok tragedije

Presuda u slučaju „Ribnikar“: Poziv i državi i društvu, odbrana tvrdi da nije otkriven uzrok tragedije

Mašina pre 12 minuta
Studio live: Šta je donela presuda Kecmanovićima?

Studio live: Šta je donela presuda Kecmanovićima?

N1 Info pre 12 minuta
MUP: Policija Srbije za tri dana otkrila 653 vozača pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci

MUP: Policija Srbije za tri dana otkrila 653 vozača pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci

N1 Info pre 27 minuta
Presuda u slučaju Ribnikar: Advokati oštećenih kažu da je to "nešto najbliže pravdi što smo mogli da očekujemo“, odbrana…

Presuda u slučaju Ribnikar: Advokati oštećenih kažu da je to "nešto najbliže pravdi što smo mogli da očekujemo“, odbrana najavljuje žalbu

Insajder pre 2 minuta
Ministarstvo informisanja zabrinuto zbog napada na Matića, traži da nadležni preduzmu sve mere

Ministarstvo informisanja zabrinuto zbog napada na Matića, traži da nadležni preduzmu sve mere

N1 Info pre 22 minuta