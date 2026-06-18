Istorijska odluka Vlade Srbije: Utvrđen predlog zakona o roditeljima negovateljima

posvećenost i svakodnevna borba roditelja koji su svoj život posvetili brizi o deci kojoj je neophodna celodnevna nega i podrška, saopšteno je iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski poručila je da će se Predlog zakona uskoro naći pred narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Ona je istakla da je reč o jednom od najvažnijih zakonskih rešenja u oblasti socijalne politike u poslednjim decenijama.