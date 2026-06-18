Modrić progovorio o penalu: Nekada gledaju svaki detalj ili sitnicu, nekada ne!

Hot sport pre 3 sata
Modrić progovorio o penalu: Nekada gledaju svaki detalj ili sitnicu, nekada ne!

Umerenom izjavom je pecnuo sudiju! Engleska je pobedom nad Hrvatskom od 4:2 otvorila Svetsko prvenstvo u grupi L i odmah pokazala da pod Tomasom Tuhelom ima ozbiljne ambicije.

Nakon utakmice, kapiten ‘Vaternih’, Luka Modrić je rekao: „U prvom poluvremenu je utakmica bila dosta izjednačena. Primili smo jeftine golove, uspjeli smo se dvaput vratiti, i onda šteta u drugom poluvremenu. Krene utakmica, primimo gol i to nas je opet ubilo. Nismo imali snage treći put se vratiti“ – počeo je Modrić i potom dodao: „Penal? Nesmotren, malo sam ga dirao, jesam, ali je dovoljno da bude penal. Nisam ga video, nažalost, nesmotreno, ali idemo dalje. Šta
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