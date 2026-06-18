Dogovora nema, smeće se gomila: Blokada magistrale traje satima, Goveđak i dalje bez rešenja

IndeksOnline pre 52 minuta
Dogovora nema, smeće se gomila: Blokada magistrale traje satima, Goveđak i dalje bez rešenja

SJENICA – Ni nakon višesatnih razgovora nije pronađeno rešenje za krizu oko deponije Goveđak, zbog čega je magistralni put Sjenica–Nova Varoš ostao blokiran više od 15 sati.

Sa jedne strane nalaze se meštani koji već više od mesec i po dana blokiraju prilaz deponiji i protive se njenom ponovnom otvaranju, dok sa druge strane građani iz gradskog jezgra i predstavnici lokalne samouprave upozoravaju da je grad zatrpan otpadom i da je hitno potrebno omogućiti njegovo odlaganje. Tokom dana održani su brojni sastanci i razgovori na terenu, ali nijedan nije doveo do konkretnog dogovora. Uprkos prisustvu predstavnika Opštine Sjenica, JKP
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