Novosadsko tužilaštvo: Još dve osobe uhapšene zbog nabavljanja lažnih identiteta kriminalcima

In medija pre 1 sat
Novosadsko tužilaštvo: Još dve osobe uhapšene zbog nabavljanja lažnih identiteta kriminalcima

Još dve osobe uhapšene su u nastavku akcije koja je sprovedena 9. juna, a kada je uhapšeno 12 osoba, među kojima je i pripadnik MUP-a, a zbog zloupotrebe službenog položaja i navođenja na overavanje neistinitog sadržaja

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu navodi da je sada uhapšen S.A. zbog podstrekavanja na zloupotrebu službenog položaja i navođenja na overavanje neistinitog sadržaja, dok je B.Š. uhapšen zbog podstrekavanja na navođenje na overavanje neistinitog sadržaja. Sumnja se da je S.A. u periodu od decembra 2022. do novembra 2025. godine podstrekao osumnjičenog Z.D. policijskog službenika da u više navrata, prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja, preko svoje
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