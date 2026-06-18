Saopštenje Vlade Srbije o napadu na Matića: Ministarstvo osuđuje nasilje, pa proziva ANEM

In medija pre 11 minuta
Saopštenje Vlade Srbije o napadu na Matića: Ministarstvo osuđuje nasilje, pa proziva ANEM

Zvanični organi Vlade Srbije reagovali su povodom napada na novinara Verana Matića ispred Narodne skupštine. U zvaničnom saopštenju Ministarstva informisanja osuđuje se ovaj incident, ali se istovremeno napadačko ponašanje koristi za političke prozivke na račun Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM).

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija Vlade Republike Srbije izdalo je zvanično saopštenje u kojem izražava zabrinutost zbog napada na novinara i medijskog radnika Verana Matića ispred doma Narodne skupštine. Iz Vlade poručuju da osuđuju svako nasilje, pretnje i pritiske na novinare, navodeći da je bezbednost medijskih radnika ključna za slobodu informisanja. U svom dopisu javnosti, resorno ministarstvo navodi da očekuje od nadležnih policijskih i sudskih
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