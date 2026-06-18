Insajder debata: slučaj Ribnikar - između presude, (ne) odgovornosti i pravde (VIDEO)

Izrečena je prvostepena presuda u jedinom krivičnom postupku koji se vodi povodom masovnog ubistva u osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“. Roditelji maloletnog počinioca osuđeni su u ponovljenom postupku i imaju pravo žalbe. I šta sada? Trauma, pa retraumatizacija, buka, pa zaglušujuća tišina - u tim krugovima prošle su više od tri godine. A šta u ovom slučaju zapravo znači pravda, za porodice žrtava, ali i za društvo? Nakon zločina najavljene su sistemske mere: izmene zakona, stroža kontrola oružja,

Majka ubijene Ane Božović Ninela Radičević ocenila je gostujući u Insajder debati da izrečena presuda u krivičnom postupku koji se vodi za masovno ubistvo u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ nije donela osećaj zatvaranja procesa niti pravde za porodice žrtava. Ona je istakla da današnje izricanje, iako važno kao pravni korak, ne predstavlja kraj postupka, imajući u vidu da odluka još mora da bude potvrđena pred Apelacionim sudom. „Daleko od toga da je današnji