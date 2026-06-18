Napad na Verana Matića ispred Skupštine: Oduzet mu telefon tokom snimanja, koji mu je vraćen nakon intervencije Đorđa Prelića (VIDEO)

Insajder pre 4 sati  |  Dušan Trifunović Milešić
Napad na Verana Matića ispred Skupštine: Oduzet mu telefon tokom snimanja, koji mu je vraćen nakon intervencije Đorđa Prelića…

U sredu uveče, oko 20 časova, ispred Skupštine Srbije, napadnut je predsednik Upravnog odbora Asocijacije nezavisnih elektronskih medija Veran Matić, kome je tokom snimanja okupljenih oduzet telefon. Matić navodi da mu je tek kasnije vraćen telefon i to tek kada se jedan od prisutnih predstavio kao Đorđe Prelić, nekadašnji vođa navijačke "Alkatraz". Ocenjuje da je ovo još jedan u nizu incidenata koji pokazuje koliko su novinari danas nezaštićeni. O napadu se oglasilo i Ministarstvo informisanja i

Foto: Stefan Goranović Učestali incidenti u zoni oko Skupštine Srbije i Pionirskog parka ponovo otvaraju pitanje bezbednosti novinara na terenu. Čak je i član Stalne radne grupe za bezbednost novinara Veran Matić, juče bio primoran da vodi računa o sopstvenoj sigurnosti. Prolazeći pored Skupštine, primetio je grupu od pedesetak ljudi sa belim šeširima i trakama koju je odlučio da snimi. Međutim, prišao mu je mladić koji mu je, kako kaže, vrlo grubo oteo telefon.
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