Pakistanski ministar: Otkazana ceremonija potpisivanja memoranduma između SAD i Irana

Ceremonija potpisivanja memoranduma o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koja je bila zakazana za sutra u Ženevi, otkazana je pošto je dokument već potpisan na daljinu, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Pakistana Išak Dar za BBC.

Išak Dar, Foto: Tanjug AP Photo Seth Wenig Visoki pakistanski zvaničnik prethodno je rekao za BBC da premijer Pakistana Šehbaz Šarif odlaže posetu Ženevi, navodeći da će "naredna faza biti sprovedena kroz odvojene tehničke procese o više pitanja u okviru ovog sveobuhvatnog okvira". Pitanja o održavanju ceremonije pojavila su se nakon što je Šarif rano jutros izmenio svoju objavu na društvenoj mreži Iks, uklonivši deo u kojem je navedeno da će "Pakistan, uz podršku