Spojena glavna konstrukcija mosta preko Dunava kod Novog Sada u okviru Fruškogorskog koridora; Vučić: Dobro što se završava most, ali kašnjenja na Iriškom vencu problem

Insajder pre 2 sata  |  Beta
Spojena glavna konstrukcija mosta preko Dunava kod Novog Sada u okviru Fruškogorskog koridora; Vučić: Dobro što se završava…

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je dobro što se završava konstrukcija novog mosta na Dunavu u okviru Fruškogorskog koridora, ali je izrazio nezadovoljstvo zbog toga što radovi na Iriškom vencu neće biti završeni do kraja godine.

Foto: Tanjug/ NENAD MIHAJLOVIĆ "I ovo su uradili Kinezi, mi ne bismo ovo mogli da izvedemo, nemamo mi tog znanja u ovom trenutku", istakao je Vučić. Vučić je bio vidno nezadovoljan odgovorom na pitanje kada će koji delovi biti otvoreni. "Dovedete me u poziciju da se ono što su divne stvari pretvori u to da sam sebi moram da objašnjavam. Bar mi kažite istinu, kad će da se otvori da znam kada će to biti", rekao je Vučić, na šta je dobio odgovor da bi otvaranje
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