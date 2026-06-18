Vojnici po ugovoru uskoro će lakše u penziju - ovo su sve novine izmena zakona o penzijskom osiguranju

Kamatica pre 47 minuta  |  Tamara Barbuzan
Vojnici po ugovoru uskoro će lakše u penziju - ovo su sve novine izmena zakona o penzijskom osiguranju

Profesionalni vojnici po ugovoru mogli bi uskoro da steknu pravo na starosnu penziju pod istim uslovima kao podoficiri i oficiri do čina potpukovnika, predviđaju izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje je pripremila Vlada Srbije.

Prema predloženim rešenjima, profesionalni vojnici po ugovoru moći će da ostvare pravo na starosnu penziju sa navršenih 40 godina penzijskog staža i najmanje 53 godine života, čime se njihov položaj izjednačava sa drugim pripadnicima profesionalnog vojnog sastava. 1. Pomoć i nega drugog lica Pored toga, nacrt zakona donosi i niz drugih novina za osiguranike i penzionere. Jedna od značajnijih promena odnosi se na pravo na pomoć i negu drugog lica, koje se prvi put
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