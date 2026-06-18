Arhitektonsko remek-delo: Vučić obišao radove na novom mostu u Novom Sadu, evo kada se pušta u saobraćaj 1,7 km. "Ovo je dokaz ogromnog napretka Srbije"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas boravi u Novom Sadu, gde je obišao radove na izgradnji Fruškogorskog koridora, kao i mosta preko Dunava kod Petrovaradina, koji predstavlja jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata na trasi brze saobraćajnice Novi Sad-Ruma. - Ovo zaista divno izgleda, kilometar i sedamsto metara.

Veličanstven most. I ovo su uradili Kinezi, mi ne bismo ovo mogli da izvedemo, nemamo mi tog znanja u ovom trenutku - rekao je Vučić kada je ugledao konstrukciju novog mosta preko Dunava. Predsednik je naglasio da je ovaj projekat još jedna potvrda čeličnog prijateljstva Srbije i Kine, te je od nadležnih zatražio informacije o planiranom roku završetka radova. Odgovoreno mu je da bi most trebalo da bude završen za godinu dana, ukoliko radovi budu tekli po planu,