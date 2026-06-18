As Francuske zagrmeo! Jedna stvar na Mundijalu mu posebno smeta! Izneo je niz kritika, mnogi će se sada zapitati!

Kurir pre 55 minuta
As Francuske zagrmeo! Jedna stvar na Mundijalu mu posebno smeta! Izneo je niz kritika, mnogi će se sada zapitati!

Francuska je u utorak uveče počela takmičenje na Svetskom prvenstvu pobedom protiv Senegala 3:1, na stadionu na kome igraju NFL klubovi Njujork Džajantsi i Džetsi.

Brojni NFL igrači kritikovali su u poslednje vreme podlogu na tom stadionu, žaleći se na ozbiljne povrede. Rabio je odigrao celu utakmicu i asistirao je Bredliju Barkoli kod drugog gola. "Teren... Ne znam čak ni da li možemo tako da ga nazovemo. Više je utisak da je to veštačka podloga, prilično tvrda i kruta", rekao je Rabio, preneo je Bi-Bi-Si (BBC). Stanje terena kritikovao je i brazilski napadač Vinisijus Žunior, koji je istakao suvoću posle remija njegove
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Stadion je već godinama na lošem glasu zbog velikog broja ozbiljnih povreda: I Rabio kritikovao teren u Nju Džerziju

Stadion je već godinama na lošem glasu zbog velikog broja ozbiljnih povreda: I Rabio kritikovao teren u Nju Džerziju

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NFLSvetsko prvenstvoNjujorkBBCFrancuska

Sport, najnovije vesti »

FOTO Hrvatski mediji osuli paljbu po Modriću: Evo kako razapinju "vatrene" posle bolnog poraza, ovako teške reči niko nije…

FOTO Hrvatski mediji osuli paljbu po Modriću: Evo kako razapinju "vatrene" posle bolnog poraza, ovako teške reči niko nije očekivao

Nova pre 14 minuta
Pojačanja se ređaju kao na traci! Radnički iz Niša doveo četvoricu novih fudbalera

Pojačanja se ređaju kao na traci! Radnički iz Niša doveo četvoricu novih fudbalera

Kurir pre 50 minuta
Livakovićeva čuda nedovoljna za Hrvatsku - Engleska pokazala silu; "Ne mogu sad da komentarišem" VIDEO

Livakovićeva čuda nedovoljna za Hrvatsku - Engleska pokazala silu; "Ne mogu sad da komentarišem" VIDEO

B92 pre 50 minuta
Pa, šta se ovo dešava? Fudbaler Crvene zvezde u centru skandala na Svetskom prvenstvu

Pa, šta se ovo dešava? Fudbaler Crvene zvezde u centru skandala na Svetskom prvenstvu

Večernje novosti pre 10 minuta
Kockice samo što ne puknu! Ivana se skinula u Dalasu i napravila totalni haos

Kockice samo što ne puknu! Ivana se skinula u Dalasu i napravila totalni haos

Večernje novosti pre 35 minuta