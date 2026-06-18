As Francuske zagrmeo! Jedna stvar na Mundijalu mu posebno smeta! Izneo je niz kritika, mnogi će se sada zapitati!

Francuska je u utorak uveče počela takmičenje na Svetskom prvenstvu pobedom protiv Senegala 3:1, na stadionu na kome igraju NFL klubovi Njujork Džajantsi i Džetsi.

Brojni NFL igrači kritikovali su u poslednje vreme podlogu na tom stadionu, žaleći se na ozbiljne povrede. Rabio je odigrao celu utakmicu i asistirao je Bredliju Barkoli kod drugog gola. "Teren... Ne znam čak ni da li možemo tako da ga nazovemo. Više je utisak da je to veštačka podloga, prilično tvrda i kruta", rekao je Rabio, preneo je Bi-Bi-Si (BBC). Stanje terena kritikovao je i brazilski napadač Vinisijus Žunior, koji je istakao suvoću posle remija njegove