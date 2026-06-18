Brutalno poniženje ili surova realnost?! Fudbaler Konga rečima o Kristijanu Ronaldu uzdrmao planetu: "Kada ostarite - sve se menja!"

Kurir pre 5 sati
Brutalno poniženje ili surova realnost?! Fudbaler Konga rečima o Kristijanu Ronaldu uzdrmao planetu: "Kada ostarite - sve se…

Na startu Svetskog prvenstva očekivala se rutinska pobeda Portugala, a umesto toga usledio je hladan tuš.

Protiv reprezentacije Konga osvojen je samo bod (1:1), a prst krivice najviše se upire u Kristijana Ronalda. Legendarni napadač se na ovom meču žestoko ispromašivao i praktično dokazao da mu takmičenje na najvišem nivou polako, ali sigurno, izmiče. Godine (41) i igranje u Saudijskoj Arabiji očigledno uzimaju danak, što se direktno odražava i na partije nacionalnog tima. Odmah nakon ovog kiksa, javnosti se obratio fudbaler DR Konga, Ngajel Mukau. Novinare je najviše
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